BJP पर हमला करते हुए बोले TMC नेता मदन मित्रा, "हिंसक प्रदर्शनकारियों को 10 मिनट में सिखाया जा सकता है सबक"

पश्चिम बंगाल सचिवालय तक के बीजेपी के मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर TMC नेता मदन मित्रा ने BJP पर जमके हमला किया है। उन्होंने कहा कि "हिंसक प्रदर्शनकारियों को 10 मिनट में सबक सिखाया जा सकता है।" इसको लेकर BJP की ओर से दिलीप घोष ने कहा कि "मैंने डायलॉग बहुत सुना है।"

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पिछले मंगलवार 13 सितंबर को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ तक के विरोध मार्च निकाला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प व हिंसा हुई, जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मदन मित्रा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा और पुलिस पर हमले में शामिल लोगों को "सिर्फ 10 मिनट में सबक सिखाया जा सकता है"। हालांकि मदन मित्रा ने यह भी कहा कि TMC भाजपा की "विघटनकारी नीतियों" के प्रतिशोध में इस तरह की कार्रवाई के पक्ष में नहीं है।

