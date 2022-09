राजस्थान से लेकर हिमाचल तक गायों पर लंपी वायरस का कहर, 50 हजार से अधिक पशुओं की गई जान

राजस्थान से लेकर हिमाचल तक गायों पर लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अब तक 50 हजार से अधिक पशुओं की जान जा चुकी है। राजस्थान में इस वायरस के कारण अब तक सबसे ज्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है।

देश के कई राज्यों में लंपी वायरस के कारण पशुओं की मौत जारी है। अभी तक इसका कहर देश के 12 राज्यों के 165 जिलों तक पहुंच चुका है, जिसके कारण 11 लाख से अधिक पशु इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 50 हजार से अधिक पशुओं की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही यह तेजी के साथ पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसको देखते हुए इसे महामारी घोषित करने की मांग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में इस साल पहली बार अप्रैल में पशुओं में लंपी वायरस फैला। इस साल के पहले 2019 में यह वायरस पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पशुओं में पाया गया था।

