म्यांमार से तस्करी कर लाए गए दुर्लभ कछुए, विदेशी बंदर और वालाबी, वन अधिकारियों ने किया जब्त

असम पुलिस और वन अधिकारियों ने म्यांमार से तस्करी करके लाए जा रहे कई जंगली व विदेशी जानवरों को जब्त किया है, जिसमें दुर्लभ कछुएं, विदेशी बंदर और वालाबी शामिल हैं। पुलिस ने जनवरों की तस्करी कर रहे 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है।

असम के कामरूप जिले के रंगिया से जंगली व विदेशी जानवरों की तस्करी का मामला सामने आया है। असम पुलिस और वन अधिकारियों ने दिल्ली की नंबर प्लेट वाली दो SUV गाड़ियों से दुर्लभ कछुए,विदेशी बंदर और वालाबी को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक हितेश रॉय ने बताया कि तस्कर म्यांमार सीमा के पास से दिल्ली की ओर जा रहे थे। इन तस्करों ने अपनी गाड़ियों में सेना का स्टिकर चिपकाए हुए थे। दोनों ही गाड़ियां दिल्ली के नंबर वाली हैं। इनके पास के कई जंगली जानवरों को जब्त किया गया है, जिसमें विदेशी जानवर भी शामिल हैं।

Wallaby, rare tortoise and exotic monkeys smuggled from Myanmar seized in Assam