दिल्लीः हंगामे के कारण टला स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, MCD की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

Upror in MCD Sadan During Standing Committee Election: दिल्ली नगर निगम में मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिग कमेटी के लिए हो रहे चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। बुधवार रात भर सदन में हंगामा होता रहा। इस दौरान आप और भाजपा के पार्षद एक-दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकते नजर आए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

Water Bottles Thrown by AAP BJP Councillor During Clash in MCD House while standing committee election