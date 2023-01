एक विचारधारा से हम सब की लड़ाई, एकसाथ लड़ेगा विपक्ष: राहुल गांधी

भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेस करते हुए यात्रा की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ भी RSS-BJP और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा एक बार फिर चीन के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है।

We all fight with one ideology, opposition will fight together: Rahul Gandhi