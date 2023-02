हम यहां ड्यूटी निभाने के लिए हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं : CJI डीवाई चंद्रचूड़

CJI DY Chandrachud Comment: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि हम यहां संवैधानिक ड्यूटी निभाने के लिए हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं।





We are Here To Do A Constitutional Duty, Not To Please Anyone Says CJI DY Chandrachud