'हमारे पास भाजपा की बराबरी करने के लिए संसाधन नहीं, लेकिन...', शिलांग में सचिन पायलट ने BJP पर साधा निशाना

राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मेघालय के शिलांग में मीडिया से बात करते हुए BJP पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने की अपील के साथ जनसभा को भी संबोधित किया।

'We don't have the resources to match BJP, but...', Sachin Pilot targets BJP in Shillong