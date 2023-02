'हमने आज भी राज्य सभा में प्रधानमंत्री का देखा ड्रामा', कांग्रेस सांसद केसी वेणूगोपाल का बड़ा हमला

कांग्रेस सांसद केसी वेणूगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि "हमने आज भी राज्य सभा में प्रधानमंत्री का ड्रामा देखा।" राजीव शुक्ला ने इंदिरा गांधी को लेकर सदन में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को गलत बताया है।

'We have seen Prime Minister's drama even today in Rajya Sabha', Congress MP KC Venugopal's big attack