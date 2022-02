दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज: बारिश के साथ गिरे ओले, आज चलेंगी ठंडी हवाएं

दिल्ली के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश

शुक्रवार को दिल्ली में दिनभर मौसम खुशनुमा रहा, लेकिन सूरज ढलते ही आसमान में अंधेरा छा गया। इससे पहले शाम को भी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका, उत्तम नगर इलाके में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। राजधानी के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं।





