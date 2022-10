Weather Forecast Update: मॉनसून की विदाई के बाद भी दिल्ली में होगी बारिश, मौसम विभाग ने इन 9 राज्यों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

देश से मानसून के जाने का दौर शुरू हो गया है, मगर अभी भी देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। वहीं, बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम पर असर पड़ रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।

जहां एक तरफ मॉनसून के जाने का समय हो रहा है वही मॉनसून की विदाई के साथ देश के कई राज्यों में बारिश का दौर चल रहा है। कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में हाल ही में मौसम विभाग (IMD) की भविष्यवाणी के अनुसार दिल्ली में एक बार फिर बादलों का पहरा और हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में मॉनसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक धूप में नरमी और बादलों का पहरा देखने को मिल सकता है।

