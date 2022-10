Weather Forecast Update: अक्टूबर में बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने लगाया इन राज्यों में बारिश का अनुमान

देश में जहां मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग में बंगाल और उड़ीसा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि देश में एक बार फिर से मानसून के आगमन से भारी बारिश हो सकती है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

देश में मानसून की विदाई देखने को मिल रही है। दक्षिण-पश्चिम मानसून विदा हो गया और इस बार देश में सात प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं, अब मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि उत्तर पूर्व और उसके आसपास की बंगाल की खाड़ी में 1 अक्टूबर को साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, जिसका असर झारखंड समेत पड़ोसी राज्य बिहार में भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि 1 से 4 अक्टूबर के बीच एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र उत्पन्न होगा। जिससे बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी।

These states will see monsoon rain, IMD issues alert