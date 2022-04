गर्मी ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड, मार्च में सबसे ज्यादा रहा सूरज का सितम, IMD ने लू को लेकर जारी किया अलर्ट

देशभर में मौसम का मिजाज लगातार गर्म होता जा रहा है। कई राज्यों में स्थिति काफी ज्यादा खराब है। यहां सूरज का सितम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। खास बात यह है कि गर्मी ने 121 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतने वर्षों में पहली बार मार्च के महीने में इतनी गर्मी पड़ी है।

देशभर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सूरज की तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खास बात यह है कि मार्च के महीने में ही प्रचंड गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी, वहीं अप्रैल की शुरुआत भी सूरज के तीखे तेवरों के साथ ही हो रही है। इस बीत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि गर्मी ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इतने वर्षों के बाद पहली बार मार्च का महीना इतना गर्म रहा। दरअसल मध्य मार्च से राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में गर्म हवाएं यानी लू (Heat Wave) चलना शुरू हो गई, जो अब तक बदस्तूर जारी है। वहीं आईएमडी ने आने वाले 5 दिनों तक दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी की है।

