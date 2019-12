Weather Report: ठंड ने कंपाए हाड़, कोहरे की चादर से ढंका पूरा उत्तर भारत, विजिबिलिटी 'जीरो'

नई दिल्ली: पूरे देश में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं उत्तर भारत में ठंड ने तो आतंक मचा रखा है। खास कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पारा न्यूनतम की ओर बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली (Delhi Weather Report) में ठंड पूराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एक रिपोर्ट में दिसंबर के महीने को 118 साल में सबसे सर्द महीना घोषित किया जा चुका है।

राजधानी में तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आज तो कोहरे ने भी सितम ढहा दिया है। आलम यह की इस कोहरे में पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लो बिजिबिलिटी का असर ट्रेनों की आवाजाही और हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। नॉर्दन रेलवे रीजन में लो विजिबलिटी की वजह से 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

Dense fog cover in Delhi Cantonment area. Minimum temperature of 2.5°C was recorded in the national capital, on 29th December (yesterday). pic.twitter.com/8TWFYlympN

Delhi: People take refuge at a night shelter near Anand Vihar Inter State Bus Terminal (ISBT). Minimum temperature of 2.5°C was recorded in the national capital, on 29th December (yesterday). pic.twitter.com/CQLGW05tQ1