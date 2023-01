ठंड का कहर जारी, दिल्ली-NCR में चटक धूप के बाद भी भीषण गलन, बद्रीनाथ में जम गया झील का पानी

Submitted by:

Published: Jan 17, 2023 09:10:53 am

Weather Update: मकर संक्रांति बीत जाने के बाद भी ठंड का कहर जारी है। आम तौर पर माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कमने लगती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मंगलवार 17 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में सुबह से धूप तो निकल चुकी है। लेकिन इस धूप के साथ-साथ गलन वाली ठंड है।





