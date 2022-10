Weather Update: Noru Cyclone के असर से बदला मौसम का मिजाज, IMD ने कई राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट

मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। देश के कई राज्यों में मानसून की गतिविधियां सक्रिय नजर आ रही हैं। हालांकि मौसम के मिजाज में बदलाव की बड़ी वजह नोरू चक्रवात को बताया जा रहा है। इसी के चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है।

देश के कई राज्यों में लौटते मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम में आए बदलाव के पीछे नोरू चक्रवात को बड़ी वजह बताया जा रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र से नोरू चक्रवात एक्टिव हो गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि, इस चक्रवात का असर देश के उत्तर भारतीय इलाके के साथ पूर्वोत्तर में भी दिखाई दे रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है।

