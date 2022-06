Weather Update: दिल्ली में लू ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड, जानिए कब दस्तक देगा मानसून

देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल कर रखा है। खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लू के थपड़ों ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। खास बात यह है कि दिल्ली में लू ने 12 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है।

राष्ट्रीय राजधानी में इन दिनों लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है। ऐसे में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। खास बात यह है कि लू के थपेड़ों ने भी राजधानीवासियों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। दरअसल इस वर्ष दिल्ली में हीट वेव ने 12 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं मानसून की देरी भी गर्मी बढ़ने की बड़ी वजह मानी जा रही है। मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा, लेकिव वीकएंड तक लोगों को तापमान में मामूली गिरावट से राहत मिल सकती है। वहीं बुधवार को मौसम के हाल की बात करें तो आईएमडी के मुताबिक 8 जून को भी सूरज का सितम जारी रहने की संभावना है।

Weather Update Heat Wave Break 12 Years Record In Delhi Know When will Monsoon Hit City