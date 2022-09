Weather Update: देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने इस राज्य में ओले गिरने का भी जताया अनुमान

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दक्षिण भारत के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के अलर्ट में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया गया है।

मॉनसून सीजन के चलते कई राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। उत्तर से दक्षिण तक देश के कई राज्यों में इन दिनों बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के कई जिले इन दिनों बारिश की मार झेल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग (IMD) की मानें तो तमिलनाडु को बारिश से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। साथ ही बारिश को देखते हुए राज्य के कुछ जिलों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषणा कर दी गई है। मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया कि सितंबर महीने में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है।

