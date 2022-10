दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों ने गर्मी में राहत की सांस ली। दिल्ली समेत कई राज्यों में जारी बारिश से लोगों को हल्की ठंड का अहसास होने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ सकती है और इसके साथ ही कोहरा पड़ना शुरू हो सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही संभावना जताई थी कि दिल्ली-एनसीआर में इस पूरे सप्ताह के दौरान इसी तरह की बारिश देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी और इसी के साथ कोहरा पड़ना भी शुरू हो जाएगा। शुक्रवार देर रात से जारी बारिश से लोगों को हल्की ठंड का अहसास होने लगा है। बारिश से दिल्ली-एनसीआर के तापमान में भारी गिरावट आई है। दिल्ली में शनिवार और रविवार को तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

Weather Update: Heavy Rain In Many States Including Delhi, Know How Weather Will Be For Next Two Days