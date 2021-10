मौसम अपडेटः भारी बारिश के कहर के बाद आईएमडी ने जारी किया नया अलर्ट, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश-बर्फबारी की चेतावनी

नई दिल्ली। पूरे भारत के कई राज्यों में फिलहाल बेहद ज्यादा और अभूतपूर्व बारिश से हाल बेहाल हो रहा है। पिछले दो दिनों में बारिश से संबंधित घटनाओं के चलते केरल में 30 और उत्तराखंड में 24 लोगों की जान चली गई है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बारिश से कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार से कई क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा केरल के कई जिलों और बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आइए जानते हैं कल और आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी।

केरल के जिलों के लिए कल के लिए ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने मंगलवार को केरल के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का संकेत देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को भी राज्य के 12 जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। आईएमडी ने 20 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझीकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा कन्नूर और कासरगोड को छोड़कर सभी जिलों के लिए 21 अक्टूबर को रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। रेड अलर्ट 24 घंटों में 20 सेमी से अधिक की भारी से अत्यधिक भारी बारिश का संकेत देता है, जबकि ऑरेंज अलर्ट 6 सेमी से 20 सेमी तक बहुत भारी बारिश को दर्शाता है। येलो अलर्ट का मतलब है 6 से 11 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश।

केरल में पानी छोड़ने के लिए खोले गए प्रमुख बांध

केरल में बांधों में पानी का स्तर चरम पर है और राज्य के दस से अधिक प्रमुख बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इडुक्की, इदमालयार, पंबा और कक्की, जैसे चार प्रमुख बांध समेत राज्य के कुल 78 बांधों को अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है और उन्हें राज्य में स्थापित राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया है।

South Interior Karnataka during 20th -23rd October. Isolated very heavy falls also very likely over Kerala & Mahe and Tamilnadu, Puducherry & Karaikal on 20th & 21st October.



For detailed Report kindly visit the following link:https://t.co/tKppM0SygW pic.twitter.com/mzZmzBUnGo