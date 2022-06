Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने अगले 6 दिन आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट

देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 6 दिन तक इस भीषण गर्मी से राहत के संकेत दिए हैं।

देशभर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में देरी से ही सही मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी सुकून देने वाली खबर सामने आई है। यहां बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी में 6 दिन तक तेज हवाओं, आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। यानी इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सूरज के सितम से राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और आस-पास के मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है।

