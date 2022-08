Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा मौसम, एमपी में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए देशभर का हाल

देशभर के कई इलाकों में मानसून का दूसरा चरण सक्रिय नजर आ रहा है। इसका असर भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। एक बार फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

देश के कई राज्यों में इन दिनों मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहा है। इसके चलते इन इलाकों में जोरदार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या पहाड़ क्या मैदान हर तरफ भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के मुताबिक के देश के मध्य इलाकों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश में हेवी रेनफॉल अलर्ट जारी किया गया है।

