Weather Update: बदल रही मौसम की चाल, 16 सितंबर तक देश के इन राज्यों में IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

देशभर के कई इलाकों में मौसम की चाल लगातार बदल रही है। कुछ इलाकों में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रखी हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बड़ा अपडेट जारी किया गया है। इसके तहत कई इलाकों में अगले तीन दिन भारी बारिश की संभावना है।

मानसून का दूसरा चरण देश के कई राज्यों में अब भी सक्रिय है। मानसूनी गतिविधियों को चलते कई इलाकों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। क्या मैदान क्या पहाड़ हर तरफ बारिश से मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। इसके तहत पहाड़ी राज्यों में अगले तीन दिन जोरदार बारिश का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम का चाल फिर बदल रही है। पहाड़ी इलाकों में कई जिलों में आसमानी आफत परेशानी बढ़ा सकती है।

