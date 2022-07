Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में अगले 5 दिन तक बारिश का अलर्ट, 6 जुलाई को मूसलाधार के आसार

देशभर में मानसून ने अपनी आमद दर्ज करा दी है। इसके साथ ही गर्मी और उमस से कुछ हद तक राहत भी मिली है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में अगले कुछ दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। दिल्ली में 8 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा।

Published: July 03, 2022 08:21:39 am

देशभर में ज्यादातर इलाकों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही गर्मी और उमस से कुछ हद तक राहत भी मिली है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में भी बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते भी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। खास तौर पर 6 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जमकर बारिश होने की संभावना है।

Weather Update IMD Released Rainfall Alert Next Five Days In Delhi NCR