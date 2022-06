दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद लुढ़का पारा, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

लंबे समय से गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आखिरकार बारिश ने बड़ी राहत दी है। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश के बाद दिल्ली और उससे सटे इलाकों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि आईएमडी ने अगले पांच दिनों को लेकर भी अलर्ट जारी किया है।

देशभर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। वहीं लंबे समय से भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। लगातार दूसरे दिन हुए बारिश के बाद राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले पांच दिनों को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले पांच दिन मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। लोगों को बारिश के साथ गर्मी के राहत मिलेगी।





Weather Update Mercury Down After Rain Lashes Part Of Delhi NCR IMD Alert For Next Days