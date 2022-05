दिल्ली में गर्मी की मार, तापमान जाएगा 46 के पार, IMD ने जारी किया लू का अलर्ट

मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। देश के कई राज्यों में इस दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले पांच दिन तक तापमान 46 के पार जाने की आशंका जताई है।

Published: May 13, 2022 10:00:55 am

देशभर में इन दिनों मौसम का मिजाज गर्म है। खास तौर पर उत्तर भारत के कई इलाके लू की चपेट में हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में भी सूरज का सितम जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। इसके मुताबिक 13 मई से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ेगी, यही नहीं तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की भी संभावना बनी हुई है। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गर्मी से अगले पांच दिन तक दिल्लीवासियों को राहत मिलने के आसार नहीं हैं। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

Weather Update News IMD Issued Heat Wave Alert In Delhi No Relief Next Five Days