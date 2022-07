दिल्ली समेत कई राज्यों में आज भी बारिश के आसार, उत्तराखंड के लिए IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

देशभर के कई राज्यों में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर पहाड़ी राज्यों में इन दिनों भारी बारिशन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं उत्तर भारत के भी कई राज्यों में अब मानसून गतिविधियां सक्रिय नजर आ रही हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में 21 जुलाई को बारिश की संभावना जताई गई है।

Published: July 21, 2022 10:27:25 am

देशभर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर पहाड़ी राज्यों में इन दिनों भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स की घटनाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया है। यानी इस इलाके में भारी से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में 21 जुलाई यानी गुरुवार को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Weather Update News Rainfall In Many States Including Delhi Today IMD Issued Red Alert In Uttarakhand