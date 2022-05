दिल्ली में बारिश के बाद लुढ़का पारा, जानिए आने वाले चार दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल

देशभर के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों ने उस वक्त राहत की सांस ली जब तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी। बारिश के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया आने वाले दो दिन मौसम का मिजाज कैसा रहेगा।

Published: May 21, 2022 10:31:44 am

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आया है। शुक्रवार दोपहर तक भीषण गर्मी के बाद देर शाम हुई जोरदार बारिश और आंधी के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। कुछ जगहों पर आंधी और बूंदाबांदी की गतिविधियां हुईं। खास बात यह है कि फिलहाल दिल्ली-एनसीआर वालों को गर्मी परेशान नहीं करेगी। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में आने वाले दिनों में मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। इसके मुताबिक चार दिन तक बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां होती रहेंगी। बता दें कि शुक्रवार को देर शाम हुई बारिश और आंधी का असर फ्लाइटों पर भी दिखा। करीब 12 फ्लाइटें डायवर्ट की गईं। गुरुग्राम में तेजी आंधी की वजह से दौलताबाद फीडर फेल हो गया है, जिससे वह बिजली संकट गहरा गया है।

Weather Update News Temperature Dip After Dust storm And Rain In Delhi