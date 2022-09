Weather Update: देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश, उत्तराखंड में 23 से 25 सितंबर तक IMD ने 'ऑरेंज' अलर्ट किया जारी

मौसम वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने भी आगामी दो दिनों के लिए उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के लिए 23 से 25 सितंबर तक बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शनिवार को पश्चिमी यूपी में बारिश बढ़ने की उम्मीद है।

उत्तर भारत में मानसून अपने अंतिम चरण में है। जाते-जाते मानसून देश के कई हिस्सों में जमकर बरस रहा है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बीते दिनों से बारिश जारी है। इसके चलते भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 23, 24 और 25 सितंबर के लिए उत्तराखंड में बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि राज्य में भारी बारिश हो सकती है इसलिए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में जहां बारिश ने भूस्खलन की समस्या को पैदा किया है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के चलते जलजमाव की स्थिति ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है।

'Orange' alert for very heavy rainfall issued for Uttarakhand from 23rd to 25th September