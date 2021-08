Weather Update: दिल्ली में सोमवार से बारिश की संभावना, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi Rain), उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में सोमवार को बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में सोमवार से अगले पांच दिन यानी की शुक्रवार तक रूक-रूक कर लगातार बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में भी सोमवार को तेज बारिश होने की आशंका है।

दरअसल, मॉनसून की ट्रफ रेखा दिल्ली, ग्वालियर, दक्षिण तटीय ओडिशा और दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल रहा है।

IMD के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 03 सितंबर के बाद कुछ समय के लिए मौसम शुष्क हो सकता है। इस दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे, इस कारण तापमान में अधिक गिरावट नहीं होगी। वहीं, आज (रविवार) दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहे और देर शाम मौसम ने करवट बदली और कुछ इलाकों में पहले तेज हवा चली और उसके बाद हल्की बारिश हुई। राजधानी दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है।

Uttarakhand | IMD issues orange alert in Dehradun and all hill districts for the next three days. Vehicular movement at five national highways, 15 state highways and over 200 roads have been blocked due to incessant rainfall.