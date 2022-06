Weather Update: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में आज बारिश का अलर्ट, दो दिन बाद बढ़ेगा तापमान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी के मौसम का मिजाज बदल रहा है। कभी गर्मी तो कभी आंधी और बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। इस बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली और उससे सटे इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक बार फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में गुरुवार को बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल बीते कुछ दिनों में कई बार राजधानी के मौसम का मिजाज बदल चुका है। कभी भीषण गर्मी तो कभी तेज हवाओं के साथ बारिश के चलते तापमान का लुढ़कने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब एक बार फिर दिल्ली में बारिश दस्तक देगी। जबकि कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के आसार बने हुए हैं। बता दें कि केरल में मॉनसून दस्तक दे चुका है, जबकि आज कर्नाटक में आने वाला है।

Weather Update Rainfall Alert In Delhi NCR Temperature Will Increase Next Two Days