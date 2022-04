Weather Update: उत्तर भारत में 43 पहुंचा पारा, आईएमडी ने कई राज्यों में तेज हवा और बारिश का जताया अनुमान

देशभर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सूरज की तपिश ने लोगों की जीना मुहाल कर दिया है। खास तौर पर उत्तर भारत में इन दिनों सूरज के तेवर ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश के संभावना जताई है।

Published: April 16, 2022 10:37:25 am

देश कई इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इससे लोग काफी परेशान हैं। खास तौर पर उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके चलते लोग घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। लू और भीषण गर्मी के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले तीन दिन तक कई राज्यों में भीषण गर्मी के साथ लू की संभावना जताई है, वहीं कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में लू का प्रकोप जारी है। हालांकि राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के चलते तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

