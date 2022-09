Weather Update: देश के इन राज्यों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना

दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ देश के कई हिस्सों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। वहीं, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। इससे पहले बुधवार को भी देश के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है, तो वहीं कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बन गई है।

मानसून अब अपने अंतिम चरण में है और समय-समय पर अपना रंग दिखा रहा है। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम का ऐसा ही मिजाज बना रहेगा। इस बारिश से जहां मौसम सुहावना हो गया है, वहीं कई इलाकों में जलजमाव जैसी स्थिति भी बन गई है। कई इलाकों में जलजमाव की वजह से ट्रैफिक जाम भी लग गया है।

