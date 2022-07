West Bengal: 3 दिन के दार्जिलिंग दौरे पर सीएम ममता बनर्जी, GTA सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में होंगी शामिल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 जुलाई से 13 जुलाई तक उत्तर बंगाल में रहेंगी और मंगलवार को GTA चुनाव के बाद आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज तीन दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर रहेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी 11 जुलाई को दार्जिलिंग से अपने तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगी। इस दौरान वह गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (GTA) के 45 नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। उन्होंने आगे कहा कि 12 जुलाई को दार्जिलिंग चौरास्ता, जिसे मॉल के नाम से जाना जाता है, में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी।

West Bengal CM Mamata Banerjee on 3-day visit to Darjeeling, to attend swearing-in ceremony of GTA members