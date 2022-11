राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक बयान देने वाले TMC नेता पर बोली ममता - 'सबसे होती हैं गलतियां, सुधरने का देना चाहिए मौका'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम 'तरुणेर स्वप्नो' में शामिल हुई, जहां उन्होंने राज्य के खिलाफ साजिश रचने और तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने का आरोप लगाया।

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीते शुक्रवार को एक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता व ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अपमानजनक बयान दिया है, जिसको लेकर कई BJP नेताओं ने ममता बनर्जी और उनके मंत्री पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई नेताओं ने ममता बनर्जी से माफी मागने और अखिल गिरी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है, जिसको लेकर ममता बनर्जी की ओर से सामने आया है।

West Bengal CM Mamta Banerjee said - 'Most mistakes happen, should be given a chance to improve'