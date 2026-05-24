West Bengal Elections: फलता में काउंटिंग शुरू होते ही BJP को बंपर लीड, ममता के करीबी जहांगीर की हालत पस्त

21 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। उस दिन कतारों में खड़े कई मतदाताओं ने दावा किया कि यह पहली बार था जब वे बिना किसी धमकियों, बाधाओं और भय के शांतिपूर्वक मतदान कर सके। मतदान प्रतिशत 88 फीसदी से अधिक रहा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार देबांशु पांडा हैं, सीपीआई (एम) के उम्मीदवार शंभू कुर्मी हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुर रज्जाक हैं। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के शंकर कुमार नशकर फाल्टा से 41,000 वोटों के अंतर से विजयी हुए थे।