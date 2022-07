West Bengal News: मुर्शिदाबाद में पुलिस थाने में बैटरी में विस्फोट, 3 घायल

पश्चिम बंगाल के एक पुलिस थाने में बैटरी फटने से बड़ा धमाका हुआ है। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सोमवार को एक पुलिस थाने के अंदर रखी बैटरी में विस्फोट होने से एक पुलिस अधिकारी समेत कम से कम तीन लोग घायल हो गए। विस्फोट बहरामपुर थाने के स्टोररूम में हुआ। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। घायल पुलिसकर्मियों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

Battery explodes at police station in Murshidabad, three injured