West Bengal News: SSC भर्ती मामले में सीएम ममता बनर्जी के मंत्रियों पर ED का शिकंजा, पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के आवास पर रेड

SSC घोटाले में CBI के साथ अब ED ने भी जांच तेज कर दी है। ED ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के आवास पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ED ने कोलकाता में एक साथ 13 ठिकानों पर यह रेड की है।

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता के मामले में पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों के घरों पर छापेमारी की। राजधानी कोलकाता में ED ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर छापेमारी की है। पार्थ चटर्जी के अलावा बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य भर में कम से कम 13 जगहों पर छापेमारी की गई।

ED Raids TMC ministers Parth Chatterjee and Paresh Adhikari House in Kolkata, connection with SSC Scam Case