West Bengal News: ममता बनर्जी ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, BJP नेताओं पर साधा निशाना, कहा - 'अपने नेताओं पर लगाए लगाम'

ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर भाग लेते हुए पीएम मोदी की एक तरफ जहां तारीफ की है, तो वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वो अपने नेताओं को संभालें।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को जहां प्रधानमंत्री की तारीफ की है, तो वहीं उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय बीजेपी नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। सीएम ममता ने विधासभा में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ विधानसभा में लाए गए निंदा प्रस्ताव में भाग लेते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि ये सब पीएम मोदी नहीं कर रहे हैं, ये सब बीजेपी के कुछ नेताओं की हमारे खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता ED और CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने हितों के लिए कुछ नेता CBI और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं।

