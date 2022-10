West Bengal News: पांशकुड़ा में चल रहा था बम बनाने का काम, हुआ विस्फोट, एक की मौत, कई घायल

पश्चिम बंगाल से लगातार बम धमाकों की खबरे आती रहती हैं। ज्यादातर ये घटना बम बनाने के दौरान घटती हैं। ऐसी ही एक घटना अब सूबे के पूर्वी मेदिनीपुर स्थित पांशकुड़ा से आई है, जहां बम बनाते हुए ब्लास्ट हो गया है। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है।

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर स्थित पांशकुड़ा में बम विस्फोट की घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि बम बनाते हुए विस्फोट की यह घटना घटी है। ये विस्फोट इतना भयंकर था कि जिस मकान में बम बनाया था वो मकान ही बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बम विस्फोट की घटना से इलाके में दहशत है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इलाके की जांच की जा रही है।

West Bengal News: One died, several injured in blast at house while making bomb in Panskura