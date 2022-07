West Bengal News: ममता बनर्जी के लिए 21 जुलाई क्यों है खास? कर सकती हैं बड़ा ऐलान

तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली का आयोजन करती है। इस दिन ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा था। कोरोना महामारी के चलते बीते दो साल रैली का आयोजन नहीं हो पाया।

आज तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दो साल बाद फिर से शहीद दिवस के मौके पर बड़ी रैली आयोजित कर रही हैं। कोलकाता की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हर साल TMC 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती है। इस मौके पर लाखों कार्यकर्ता इक्ट्ठा होकर ममता बनर्जी के भाषण को सुनते हैं और पार्टी की आगे की रणनीतियों पर मंथन करते हैं। ममता बनर्जी इस अवसर पर एक बड़ी रैली को संबोधित करती हैं।

TMC's Shahid Diwas and why its importance for Mamata Banerjee