2024 में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के सपनों पर फेरेंगी पानी

बिहार के सीएम जहां एक तरफ भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों के बीच एकता बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के एक नेता का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह अकेले उतरेगी। टीएमसी द्वारा किया गया यह फैसला को नीतीश कुमार की राह में रोड़ा बन सकता है।

2024 में अभी भले ही काफी वक्त बाकी हो, लेकिन उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से तो यह साफ हो गया है कि वह इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही मैदान में उतरेगी। वही विपक्ष अब तक अपनी तरफ से कोई चेहरा तय नहीं कर पा रहा है। विपक्षी पार्टियों के कई नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मगर किसी एक नाम पर पार्टियां एकमत नहीं हो पा रही हैं। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद मोदी को टक्कर देने वाले नेताओं में नीतीश कुमार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। दूसरी तरफ खबर है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले जाने का फैसला किया है।

