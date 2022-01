जानें पश्चिम बंगाल में कबसे खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, CM ममता बनर्जी दी जानकारी

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए नियमों में कुछ ढील दी गई है, परंतु 12 फरवरी तक के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियाँ रहेंगी।

कोरोना के घटते मामलों के साथ ही अब देशभर के राज्यों में पाबंदियाँ भी कम होने लगी हैं। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल ने भी स्कूल और कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया है। इस बात की घोषणा खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। उन्होंने बताया कि 3 फरवरी से कक्ष 8 से 11 वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा ऑफिस खोलने की सीमा भी अब 50 से 75 फीसदी कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू के समय को भी कम किया गया है और मुंबई और दिल्ली से प्रत्येक दिन विमान सेवा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ममता बनर्जी ने बताया कि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए नियमों में कुछ ढील दी गई है, परंतु 12 फरवरी तक के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियाँ रहेंगी।

