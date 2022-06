WB 10th Result 2022: पश्चिम बंगाल 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोर

West Bengal 10th Results 2022: पश्चिम बंगाल में में 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

Published: June 03, 2022 10:24:39 am

West Bengal wbbse madhyamik result 2022 declared know how to check