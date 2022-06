क्या है Air Sports? इससे भारत को कितनी होगी कमाई?

Air Sports: सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की जिससे आने वाले दिनों में भारत को काफी लाभ मिलेगा। इस सेक्टर में एक अच्छे राजस्व की भी उम्मीद की जा रही हैल।

अब भारत में हवाई एडवेंचर स्पोर्ट्स को और बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि इसे भी अब अहमियत दी जा रही है। पैरा ग्लाइडिंग, एयर रेसिंग, हैंग ग्लाइडिंग जैसे अन्य एयर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां काफी कुछ हासिल किया जा सकता है और ये भारत के लिए काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस सेक्टर पर फोकस कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर इसपर प्रकाश भी डाला है।

What are air sports? How much revenue does India earn from it?