छापेमारी में बरामद पैसों का क्या करती हैं CBI और ED, जब्त संपत्ति का कैसे होता है इस्तेमाल

Submitted by:

Property Knowledge : ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग ने छापेमारी कर अलग-अलग जगह से करोड़ों रुपए, संपत्ति के कागजात और गहने जब्त किए है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि जब्त किए गए पैसे कहां जाते हैं और इसका कहां पर इस्तेमाल होता है।

Ed CBI Seizes In The Raid Know Details : प्रवर्तन निदेशालय (ED) केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) और इनकम टैक्‍स विभाग की टीमें भ्रष्चाचार के मामलों में छापेमारी करती हैं। आए दिन ऐसी खबरें लगातार सामने आती रहती है आपने भी अखबारों और टीवी समाचारों में हजारों करोड़ की नोटों की गड्डियां और कई किलो सोने-चांदी के आभूषण जब्‍त होने की फोटो और वीडियो भी देखा होगा। इन छापों के मद्देनजर ये सवाल यह उठता है कि आखिर केंद्रीय एजेंसी द्वारा जब्त कि हुई इस नगद राशि का करती क्या है। बड़ी मात्रा में जब्‍त किया यह पैसा जाता कहां है और इस पर किसका अधिकार होता है।