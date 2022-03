क्या है cerebral palsy जो बनी सत्या के नडेला के बेटे की मृत्यु का कारण, दुनियाभर में 10 फीसदी लोग हैं इससे ग्रसित

What is Cerebral Palsy?: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के बेटे जैन नडेला का सोमवार को Cerebral palsy से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया। अब ये Cerebral palsy है क्या और क्या हैं इसके लक्षण? दुनियाभर में कितने लोग इससे पीड़ित हैं?

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला के बेटे जैन नडेला का आज निधन हो गया है। उनकी उम्र केवल 26 साल थी। वो जन्म के बाद से ही Cerebral palsy से पीड़ित थे। इस खबर के सामने आने के बाद सेCerebral palsy क्या है और कैसे ये प्रभावित करता है। मस्तिष्क में किसी भी तरह के डैमेज या दिमाग का पूर्ण विकास न होने के कारण Cerebral palsy होता है। मस्तिष्क शरीर के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के विकास में ये रुकावट जन्म से पहले या जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद हो सकता है। यहाँ सेरेब्रल पाल्सी में सेरेब्रल का अर्थ मसि्तष्क के दोनो भाग तथा पाल्सी का अर्थ किसी ऐसा विकार या क्षति से है जो शरीर में नियंत्रण की गति को प्रभावित करती है।

What is Cerebral Palsy? know its Causes, symptoms and Treatment