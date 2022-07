E-Sanjeevani : क्या है ई-संजीवनी योजना, अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने उठाया फायदा

5 करोड़ से अधिक लोगों को मिला लाभ

'ई-संजीवनी' टेलीमेडिसिन सेवा लेने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस योजना लाभ लाने वालों का आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ट्वीट कर बताया कि अब 5,00,00,000 से अधिक लोगों ने ई-संजीवनी टेलीकंसल्टेशन का लाभ प्राप्त किया है। उन्होंने लिखा, अंत्योदय की ई-संजीवनी। 5,00,00,000 से ज्यादा लोगों को मिला ई-संजीवनी टेलेकॉन्सल्टेशन का लाभ। देश के दूर-सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले गरीब को एचडब्ल्यूसीएस पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह मिल रही है। ई-संजीवनी डिजिटल हैल्थ का उत्तम उदाहरण। इसका लाभ अप एप के जरिए भी ले सकते हैं।





"More than 5,00,00,000 people have received benefits of eSanjeevani teleconsultation," tweets Union Health Minister Mansukh Mandaviya. pic.twitter.com/cbAkhJvqVR