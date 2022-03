क्या है पीएम मोदी की ओर से शुरू कई गई 'जन औषधि योजना', जानिए इससे होने वाले फायदे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) लगातार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मकसद से प्रभावी योजनाएं ला रहे हैं। इसी कड़ी में 'जन औषधि योजना' भी लॉन्च की गई है। देश भर में 8600 से अधिक जन औषधि स्टोर उपलब्ध हैं, जोकि लगभग हर जिले को कवर करते हैं।

देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देशभर में कई जन औषधी स्टोर खोले गए हैं। इन स्टोर के पर सस्ती और दवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। देशभर में 8600 से ज्यादा जन औषधि स्टोर उपलब्ध कराए गए हैं। ये देश के तकरीबन सभी जिलों को कवर करते हैं। देशभर में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इस योजना के लाभ भी बताए जा रहे हैं। जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में ‘जन औषधि सप्ताह’ मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान जन औषधि संकल्प यात्रा, मातृ शक्ति सम्मान, जन औषधि बाल मित्र, जन औषधि जन जागरण अभियान, आओ जन औषधि मित्र बनें और जन औषधि जन आरोग्य मेला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

