Explainer: क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, किसकी थी यह कंपनी और अब राहुल और सोनिया गांधी पर क्यों हो रही कार्रवाई?

नई दिल्लीPublished: Nov 22, 2023 09:21:30 am Submitted by: Swatantra Mishra

Why Ed is taking action on Congress leader Sonia and Rahul Gandhi: नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी कंपनी एजेएल की करीब 752 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली। स्वतंत्रता सेनानियों की इस कंपनी पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर क्यों कार्रवाई हो रही है? आइए इस मामले के बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं...