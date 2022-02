हिजाब विवाद पर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, सर्वोपरि क्या है- राष्ट्र या धर्म?

मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले पर चिंता जताई है और कहा है कि कुछ ताकतों ने 'ड्रेस कोड' को लेकर विवाद को जन्म दिया और अब ये पूरे भारत में फैल रहा है।

हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला आने तक किसी भी तरह के धार्मिक पोशाक को स्कूल-कॉलेज में पहनने से मना कर दिया है। इस बीच मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु में मंदिरों के अंदर गैर-हिंदुओं की एंट्री रोकने से जुड़ी एक याचिका दायर की गई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले पर चिंता जताई है और कहा है कि कुछ ताकतों ने 'ड्रेस कोड' को लेकर विवाद को जन्म दिया और अब ये पूरे भारत में फैल रहा है। हिजाब मामले को भी देखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की प्रथम पीठ ने इस तरह के मामलों पर चिंता जताई है।

What is paramount: Country or religion? asks Madras HC over Hijab Row (File Pic)